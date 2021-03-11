Dallas’ta Luka Doncic’ten triple double

NBA’de Dallas Mavericks evinde karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs’ü 115-104’lük skorla mağlup etti. Dallas’ta Sloven basketbolcu Luka Doncic 22 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle triple double yaptı ve galibiyetle büyük rol oynadı.
Doncic’ten triple doubleDallas Mavericks sahasında karşılaştığı San Antonio Spurs’ü 115-104 yenerek ligdeki 19. galibiyetini kazandı. Dallas’ta Kristaps Porzingis 28 sayı, 14 ribaund ve Luka Doncic 22 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezon 15. yenilgisini alan Spurs’te ise DeMar DeRozan’ın 30 sayı, 11 asistlik performansı yetmedi.