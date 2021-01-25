Dan Petrescu: “Oynamamız gerektiği gibi oynayamadık”

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, rakiplerinin maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğini ifade ederek, "Biz oynamamız gerektiği gibi oynayamadık. Üzgünüz” dedi.
“Fenerbahçe’de oynayamadığım için üzgünüm”1991 yılında Fenerbahçe ile arasında geçen transfer görüşmeleri ile ilgili de konuşan Petrescu, “Üzerinden çok zaman geçtiği için detaylı olarak hatırlamıyorum. Buraya gelmiş ve Fenerbahçe’yle ön sözleşme imzalamıştım. İdmana çıktım Fenerbahçe’yle. Ardından İtalya’ya özel uçakla gittim. Belki farklı olabilirdi oynasaydım. Üzgünüm oynayamadığım için” ifadelerini kullandı.