Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sakatlanan ve sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor. Son olarak Manchester United’ın İspanyol kalecisi David de Gea, Muslera’ya destek verdi. 29 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muslera’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
David de Gea’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı
MANCHESTER UNİTED'IN İSPANYOL KALECİSİ DAVİD DE GEA, GALATASARAY'IN URUGUAYLI FİLE BEKÇİSİ FERNANDO MUSLERA'YA SAKATLIĞINDAN DOLAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLADI.
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