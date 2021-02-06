DeAndre Yedlin ilk kez oynadı

Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, Fenerbahçe maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

DeAndre Yedlin ilk kez oynadı
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Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, Fenerbahçe maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı formayı ilk derbide giydi. Fenerbahçe karşısına yedeklerde başlayan ABD’li futbolcu, müsabakanın 82. dakikasında Martin Linnes’in yerine oynadı.
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