Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, Fenerbahçe maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı formayı ilk derbide giydi. Fenerbahçe karşısına yedeklerde başlayan ABD’li futbolcu, müsabakanın 82. dakikasında Martin Linnes’in yerine oynadı.
DeAndre Yedlin ilk kez oynadı
Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, Fenerbahçe maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
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