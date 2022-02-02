banner4556

DeAndre Yedlin, Inter Miami’ye transfer oldu

banner4336

Galatasaray’dan ayrılan ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, ülkesinin Inter Miami takımına transfer oldu.

DeAndre Yedlin, Inter Miami’ye transfer oldu
banner4583

Galatasaray’dan ayrılan ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, ülkesinin Inter Miami takımına transfer oldu.

Galatasaray’dan ayrılan ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin kariyerine ülkesinde devam edecek. Eski futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, Yedlin’i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı, 2026 yılı için de opsiyonu olduğu belirtildi.

banner4575

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray’a katılan DeAndre Yedlin burada 36 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Yedlin kariyerinde daha önce Seattle Sounders, Tottenham, Sunderland ve Newcastle United takımlarında forma giydi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eyüpsultan’da sır ölüm... İşadamı inşaatın...
Eyüpsultan’da sır ölüm... İşadamı inşaatın...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616