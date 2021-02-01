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DeAndre Yedlin, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, sağlık kontrolünden geçti.

DeAndre Yedlin, sağlık kontrolünden geçti
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Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz DeAndre Roselle Yedlin, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımımızın yetkilileri de hazır bulundu" denildi.
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