Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, sağlık kontrolünden geçti.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz DeAndre Roselle Yedlin, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımımızın yetkilileri de hazır bulundu" denildi.
DeAndre Yedlin, sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray’ın yeni transferi ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, sağlık kontrolünden geçti.
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