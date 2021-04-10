DeAndre Yedlin sakatlandı

Galatasaray’ın ABD’li sağ beki DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük maçında sakatlandı. Yedlin’in yerine 28. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

DeAndre Yedlin sakatlandı
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Galatasaray’ın ABD’li sağ beki DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük maçında sakatlandı. Yedlin’in yerine 28. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu DeAndre Yedlin sakatlandı. Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe alan Yedlin, tedavisinin ardından 26. dakikada oyuna girdi. ABD’li futbolcu 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

27 yaşındaki futbolcu 28. dakikada yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.
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