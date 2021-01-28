DeAndre Yedlin’de sezon sonunda Galatasaray’da

İrfan Can Kahveci, Mostafa Mohammed derken Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin’le anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD’li oyuncu, mukavelesinin bitmesiyle birlikte Galatasaray’ın yolunu tutacak.
"Yaşananlar sinir bozucu"
İngiliz basınına açıklamada bulunan Yedlin, Newcastle’daki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Şu anda Newcastle’ın kalmamı isteyip istemediğine veya gidebileceğime dair biraz netlik istiyorum. Konuşulması gereken birçok şey var çünkü sözleşmemin bitmesine altı ay kaldı. Eğer Newcastle’dan ayrılacaksam, diğer takımlarla görüşmek için atmam gereken adımlar var. Menajerim yönetimle görüştü ancak ’Sizi arayacağız’ diyerek aramadılar. Bu durum oldukça sinir bozucu oldu" ifadelerini kullandı.Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray’la görüşen ve prensip anlaşmasına varan Yedlin, Newcastle’ın kendisine karşı tutumu neticesinde sarı-kırmızılı takıma imza atacak.