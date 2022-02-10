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Değirmenköy evinde idmanlarına başladı

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın uzun uğraşları neticesinde çözülen elektrik sorununun ardından Silivri’nin köklü kulüplerinden olan Değirmenköyspor uzun bir aranın ardından kendi tesislerinde idmanlarına başladı.

Değirmenköy evinde idmanlarına başladı
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TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele edecek olan Değirmenköyspor aylardır süregelen inşaat çalışmalarının tamamlanması ile yeni sezon idmanlarını kendi tesislerinde yapmaya başladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun mesai harcayarak baştan aşağı yeni bir tesis olarak yeni sezona yetiştirilen Değirmenköy Stadı’nda ilk idman gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı İsmail Gültekin’in de takip ettiği idman oldukça neşeli geçerken köy halkının da idmanları takip etmesi yönetimi sevindirdi.

BAKLAVALAR GENCEL’DEN
Önceki akşam Değirmenköy Stadı’nda gerçekleştirilen idmanda takımını ziyaret eden kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Osman Gencel beraberinde getirdiği baklavalarla tüm oyuncularını elleriyle besledi.

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Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 20:51
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