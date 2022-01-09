Deniz Kolgu: “Gerekli adımlar net bir şekilde atılacaktır”

Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, “Adanaspor maçında verdiğimiz görüntünün tekrarını yaşamamak ve yaşatmamak adına gerekli adımlar net bir şekilde atılacaktır” dedi.

Bursaspor’un 3-1 kaybedilen Adanaspor maçı sonrası büyük üzüntü yaşanıyor. Konuyla ilgili Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Kolgu, şunları söyledi: “Alınan skor hepimiz adına üzüntü vericidir. Takımımızda geçmişten gelen alışkanlıkları değiştirmek adına önemli bir çalışma temposu içerisindeyiz. Siz taraftarlarımızın en büyük beklentisinin transfer olduğunun ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların sonuçlarını görmek istediğinizin farkındayım. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte Bursaspor adına hata yapılmayacağını, performans olarak Bursaspor’a çok önemli katkı sağlayacak oyuncularla görüşmelerimizin son aşamaya geldiğini belirtmek isterim. Ancak transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala bu görüşmelerin açıklanması kulübümüzü zor durumda bırakacaktır. Bu bağlamda taraftarımıza şu mesajı vermek istiyorum; gerek takımımızı güçlendirme gerekse Adanaspor maçında verdiğimiz görüntünün tekrarını yaşamamak ve yaşatmamak adına gerekli adımlar net bir şekilde atılacaktır.“