Deniz Öncü, Barcelona’da Moto3 kariyerinin ilk podyumuna çıktı

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin yedinci yarışını üçüncü tamamladı. Barcelona’daki Katalonya Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koyan Öncü, üçüncü olarak Moto3 kariyerindeki ilk podyumunu elde etti.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, 2021 Moto3 sezonunun yedinci durağında podyuma ulaştı. Moto3’te Türkiye’yi temsil eden Deniz, Barcelona’daki Katalonya Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta üçüncü oldu. Deniz Öncü, bu sonuçla Moto3 kariyerindeki ilk podyumunu elde etmiş oldu.

Yarışa 12. cepten başlayan başarılı sporcu, yarışın başlaması ile birlikte hızını artırdı ve henüz iki tur geçilmişken sekizinciliğe kadar geldi. İlk 10 turda kontrollü bir sürüş ile hızını koruyan Deniz, asıl atağını ise yarışın bitimine 10 tur kala yaptı ve yedincilikten bir anda ilk sıraya yükselerek bitime 10 tur kala yarışa liderlik etmeye başladı. Neredeyse her tur liderin değiştiği kaotik yarışta sakinliğini hep koruyan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, damalı bayrağın altından dördüncü geçerken, üçüncü bitiren Jaume Masia pist sınırlarının dışına çıkmasıyla ceza aldı. Öncü, böylece bir sıra yükselerek yarışı üçüncü tamamlamış oldu. Moto3 takviminde sezonunun sekizinci yarışı 20 Haziran’da Almanya’da koşulacak.