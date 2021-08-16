Deniz Sapmaz, Avrupa’dan ikincilikle döndü

32. Macaristan Junior Open Şampiyonası’nda Deniz Sapmaz, kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci sırada tamamlamayı başardı.
13-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 ülkeden toplamda 112 oyuncu katıldı. Organizasyonda Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Deniz Sapmaz, 12-14 yaş junior kızlar B kategorisinde mücadele etti.
Deniz Sapmaz, 54 çukur üzerinden oynanan müsabakalar sonunda kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 16:04