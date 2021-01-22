Denizlispor’un hedefinde Barış Gök var

Denizlispor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor FK’nın başarılı sol beki Barış Gök’ü transfer etmek istiyor.Vanspor FK’nın yetenekli sol beki Barış Gök, Denizlispor’un radarında. TFF 1. Lig’e yükselme mücadelesi veren Van temsilcisi ise devre arasında başarılı oyuncuyu bırakmak istemiyor. TFF 1. Lig kulüplerinin Barış için yaptığı teklifleri reddeden Vanspor FK, Denizli ekibinden gelen teklif karşısında düşünmek için süre istedi. Galatasaray alt yapısından yetişen Barış için Denizlispor’un ısrarı sürerken, 27 yaşındaki futbolcunun da Süper Lig’de oynamayı çok istediği ve kulübünden kendisine anlayış göstermesini istediği ifade edildi.