banner4227
banner4308

Derbide başkanlar yan yana

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı birlikte izledi.

Derbide başkanlar yan yana
banner3909

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı birlikte izledi.

Süper Lig’in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk ederken iki kulübün başkanları protokol tribününde karşılaşmayı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek futbolculara moral ziyaretinde bulunurken, tesislerden de takımı uğurladıktan sonra peş peşe çıkarak karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini alırken, mücadeleyi de Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’le yan yana takip etti.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Gençlerbirliği:...
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Gençlerbirliği:...
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4323

banner3841