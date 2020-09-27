Derbide son 7 maçta 6. beraberlik

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 6’sı berabere sonuçlandı. Söz konusu beraberliklerin 4’ünde ise gol sesi çıkmadı.
Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6, Fenerbahçe 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 6’sı berabere sonuçlandı. Söz konusu beraberliklerin 4’ünde ise gol sesi çıkmadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 6’sı berabere sonuçlandı. Söz konusu beraberliklerin 4’ünde ise gol sesi çıkmadı.
Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6, Fenerbahçe 4 kez rakip fileleri havalandırdı.