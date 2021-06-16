Devin Booker Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Basketbol Takımı, ABD’li pivot Devin Booker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Rus ekibi Khimki Moskova’da geçiren ABD’li oyuncu Devin Booker ile iki yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
30 yaşındaki basketbolcunun Euroleague istatistikleri ise şöyle:
2018-2019 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik
2019-2020 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik2020-2021 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik