UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadı’nda Fransız temsilcisi PSG’yi konuk etti. İlk maçta 2-1’lik skorun avantajıyla mücadeleye başlayan City, 11. dakikada Mahrez’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 63. dakikada Mahrez bir kez daha ağları sarsarak skoru 2-0’a getirdi. 69. dakikada Fransız ekibi Di Maria’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlerleyen dakikalarda iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.Devler Ligi’nde final 29 Mayıs’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Devler Ligi’nde ilk finalist Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Paris Saint-Germain’i İngiltere’de de 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.