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Devre bitti koridor karıştı

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Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısının bitiminin ardından koridorda gerginlik yaşandı. Göztepe Kaptanı Halil Akbunar ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında sözlü tartışma oldu.

Devre bitti koridor karıştı
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Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısının bitiminin ardından koridorda gerginlik yaşandı. Göztepe Kaptanı Halil Akbunar ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında sözlü tartışma oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe’yi konuk ederken, ilk yarının bitmesiyle birlikte soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşadı. Göztepe Kaptanı Halil Akbunar ve sarı-kırmızılı oyuncular koşarak soyunma odasına doğru giderken, koridorda Halil ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında gerginlik yaşandı. Bu iki isim sözlü tartışmaya girerken, araya girenler gerginliğin büyümesini engelledi. Yaşananların ardından Halil Akbunar, Hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

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