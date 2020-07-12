Galatasaray’ın sezon başında Belçika’nın Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderdiği ve yeni sezonda takıma geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Kasımpaşa’da birlikte uyum içinde forma giydiği Trezeguet ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Senegalli futbolcu, son fotoğrafta ise kendisinin ve Trezeguet’nin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar, bu fotoğrafa birçok yorum gönderdi. Sezon başında Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından transfer olan Mısırlı futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Diagne’den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı
YENİ SEZONDA GALATASARAY'A DÖNECEK OLAN GOLCÜ FUTBOLCU MBAYE DİAGNE, KASIMPAŞA'DA BERABER FORMA GİYDİĞİ MISIRLI YILDIZ TREZEGUET'NİN VE KENDİSİNİN GALATASARAY FORMALI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.
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