Didier Six: "Yarın Avrupa Şampiyonu’na karşı oynayacak olabiliriz"

Yarın hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Gine’de Teknik Direktör Didier Six, "Türkiye’deki futbolun gelişimini biliyorum. Yarın 2020 Avrupa Şampiyonu’na karşı oynayacak olabiliriz" dedi.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda Gine ile ikinci hazırlık maçında karşılaşacak. Yarınki mücadele öncesi Gina Teknik Direktörü Didier Six ve futbolculardan İbrahima Sory Conte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki mücadelenin Gine için bir prestij karşılaşması olduğunu ifade eden Fransız teknik adam, "Bu maç bizim için çok önemli. Futbolcular bu maçta kendilerini göstermek için oynayacak" diye konuştu.

Kariyerinde Türkiye’ye transfer olan ilk Avrupalı futbolculardan biri olduğunu vurgulayan Six, "Türkiye’deki futbolun gelişimini biliyorum. Yarın oynayacağımız hazırlık maçını, 2020 Avrupa Şampiyonu’na karşı oynayacak olabiliriz. Türk Milli Takımı büyük gelişim gösterdi. Kadrosunda çok yetenekli futbolcular var. Fransa şampiyonu Lille’den 3 futbolcu ve Avrupa’dan birçok oyuncu var. Ayrıca Şenol Güneş çok tecrübeli bir teknik direktör, Türk futbolunun gelişimine katkı sağladı" açıklamasını yaptı.

Sory Conte de yarınki karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Maç Gine’de de büyük ilgi çekiyor. Gine halkı yarınki maçı bekliyor" şeklinde konuştu.