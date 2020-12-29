Diego Costa’nın sözleşmesi feshedildi

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, golcü oyuncu Diego Costa’nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Atletico Madrid, golcü futbolcu Diego Costa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. 32 yaşındaki Costa, Madrid ekibi ile 215 maça çıkıp 83 gol, 36 asist üretti.

Diego Costa’nın ismi Çin, Brezilya, İngiltere ekiplerinin yanı sıra Süper Lig’den Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’le de anılıyor.