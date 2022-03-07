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Digiturk’ten yayın ihalesi ile ilgili açıklama

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TFF’nin yayın ihalesinde teklifini reddettiği Digiturk, yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Digiturk’ten yayın ihalesi ile ilgili açıklama
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TFF’nin yayın ihalesinde teklifini reddettiği Digiturk, yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF’nin yayın ihalesinde teklifini kabul etmediği Digiturk, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Mevcut yayıncı kuruluşun konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu’nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu’nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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