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Dilaver Mutlu: "2 haftadır son saniyede gol yiyoruz"

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Eyüpspor karşısında uzatma dakikalarında yediği golle 1 puan alan Menemenspor’da Teknik Direktör Dilaver Mutlu maçın ardından konuştu. 2 haftadır son saniyede gol yediklerini söyleyen Mutlu, Altınordu maçını kazanmak istediklerini ifade etti.

Dilaver Mutlu: "2 haftadır son saniyede gol yiyoruz"
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Eyüpspor karşısında uzatma dakikalarında yediği golle 1 puan alan Menemenspor’da Teknik Direktör Dilaver Mutlu maçın ardından konuştu. 2 haftadır son saniyede gol yediklerini söyleyen Mutlu, Altınordu maçını kazanmak istediklerini ifade etti.

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Eyüpspor deplasmanında boy gösteren ve 90+5. dakikada yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Menemenspor’da Teknik Direktör Dilaver Mutlu maçın ardından konuştu. Zor bir karşılaşma oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Mutlu, "Bugün Eyüpspor’la son derece zor bir maç oynadık. Maç 2 tarafa da gidip geldi. Öne geçtik. İki haftadır son saniyelerde gol yiyoruz. Bu maçta golün santrasını bile yapamadık. Futbolda bunlar var. Önemli olan ne yaptığımızda. Son dakikaya kadar elimizden geleni yaptık. Son dakikalarda yüzde 100 gol kaçırdık. Atsaydık maçı rahatlatacaktık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Artık hedefimiz Altınordu maçı. İnşallah bu maçı da kazanıp nefes almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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