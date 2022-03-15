Dino transferinin detayları ortaya çıktı

Kocaelispor’dan ayrılarak Çin ekibi CC Yatai’ye transfer olan Dino Ndlovu transferinde detaylar ortaya çıktı. Körfez ekibinde 300 bin Euro’ya oynayan Dino’nun yeni kulübünde 950 bin Euro kazanacağı öğrenilirken Kocaelispor’un da bu transferden 250 bin Euro kasasına koyacağı öğrenildi.

Kocaelispor’dan ayrılıp Çin Süper Ligi’i ekibi CC Yatai’nin yolunu tutan Dino Ndlovu’nun transferinde detaylar ortaya çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor’da 300 bin Euro’ya oynayan golcü oyuncunun CC Yatai’den alacağı rakamın 950 bin Euro olduğu öğrenildi. Öte yandan 32 yaşındaki yıldızın, Çin ekibine imza atmak için yeşil-siyahlı kulüpten alacağı olan 180 bin Euro’dan vazgeçtiği bilgisi edinildi. Kocaelispor, bu transferden kasasına 250 bin Euro bonservis bedeli koyacak.