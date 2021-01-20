Dirar, Erzurum’a doğru

Fenerbahçe’de sezon başından beri kadro dışında bulunan Faslı futbolcu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dirar’ın transfer durumu, kendisinin sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmesinin ardından resmiyet kazanacak.Fenerbahçe’de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen ve sezon başında kadro dışında bırakılan Faslı futbolcu Nabil Dirar BB Erzurumspor cephesiyle anlaşma sağladı. Dirar, sarı-lacivertli yetkililerle anlaşma sağlaması durumunda bonservisini alıp Erzurum ekibine katılacak. Faslı futbolcunun BB Erzurumspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.