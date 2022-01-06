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Dirk Nowitzki’nin forması emekli edildi

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NBA’de Dallas Mavericks’in efsanesi Alman basketbolcu Dirk Nowitzki’nin 41 numaralı forması emekli edildi.

Dirk Nowitzki’nin forması emekli edildi
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NBA’de Dallas Mavericks’in efsanesi Alman basketbolcu Dirk Nowitzki’nin 41 numaralı forması emekli edildi.

NBA’de uzun yıllar forma giyen Alman basketbolcu Dirk Nowitzki’ye takımı Dallas Mavericks’ten büyük onur geldi. Dallas, 1998-2019 yılları arasında takımda oynayan Nowitzki’nin 41 numaralı formasını emekli etti. Dallas’ın evinde Golden State Warriors’u 99-82 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Nowitzki için tören düzenlendi. 41 numaralı forma American Airlines Center’daki yerini aldı.

Dallas’ta 21 sezon oynayan ve bu alanda rekoru kıran Dirk Nowitzki, 20.7 sayı, 7.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Alman efsanesi 14 kez de All Star kadrosuna seçildi.

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Nowitzki, 2011 yılında da Dallas ile NBA şampiyonluğu yaşadı.

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