Djokovic’in vizesi ikinci kez iptal edildi

Avustralya Hükümeti, Sırp tenisçi Novak Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti. Dünya 1 numarası olan Djokovic’in, aksi bir durum olmadığı takdirde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık öncesi Dünya 1 numarası Novak Djokovic’e Avustralya Hükümeti’nden bir şok daha geldi. Daha önce vizesi iptal edilen Sırp tenisçi, itiraz ederek konuyu federal mahkemeye taşımıştı. Mahkeme, Djokovic’i haklı bularak vize iptali kararını kaldırmıştı. Yaşananların ardından Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Novak Djokovic’in vizesinin tekrar iptal edildiğini açıkladı. Bu durumda Sırp tenisçinin Avustralya’dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Djokovic, turnuvaya katılabilseydi Avustralya Açık ilk maçında vatandaşı Miomir Kecmanovic ile karşı karşıya gelecekti.