Doğa Türkmen, Antalya’da çiftlerde şampiyon

Doğa Türkmen ve Çek partneri Sara Bejlek, W15 Antalya’da şampiyon oldu.

Doğa Türkmen, Antalya’da çiftlerde şampiyon
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Doğa Türkmen ve Çek partneri Sara Bejlek, W15 Antalya’da şampiyon oldu.

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu’nun toplamda 15 bin Dolar ödüllü turnuvası W15 Antalya’da Doğa Türkmen ve Çek partneri Sara Bejlek şampiyonluğa ulaştı.

Toprak kortta gerçekleşen karşılaşmalarda finale kadar set kaybı yaşamadan gelen Doğa Türkmen/Sara Bejlek ikilisi İtalyan Federica Bilardo ve Ukraynalı Liubov Kostenko çiftini setlerde geriye düştükleri maçta 1 saat 13 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-7 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 18 yaşındaki Türkmen, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.
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