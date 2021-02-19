Doğuş Üniversitesi’nin milli sporcu gururu

Gençlik ve Spor Bakanlığı; Türk Milli Sporcularının Yükseköğretimde tam burs desteği ile öğrenim görmesi kapsamında, bu senenin en başarılı 70 milli sporcusunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Doğuş Üniversitesi ödül töreninde en çok öğrencisi bulunan 4. üniversite olarak gururla yer aldı.

Sporda üstün başarı

Davette Doğuş Üniversitesi’nin sporda üstün başarılı öğrencileri; Gençler Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Ali Ekrem Yılmaz, ülkemize 2020 yılında Avrupa Şampiyonluğunu kazandıran Türkiye U19 Voleybol Milli Takım oyuncuları Çağla Salih (Takım Kaptanı), Sude Hacımustafaoğlu (Smaçör) ve Nihal Kocakara da (Pasör) yerlerini aldı.

Rektör Özkan’dan sporculara destek

Doğuş Üniversitesi’ni temsilen üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitemiz arasında yapılan işbirliği ile milli sporculara yüzde 100 eğitim desteğinde biz de varız” dedi.