Doha Masterler 2021 devam ediyor

Doha Masterler müsabakalarının ikinci gününde milli judocular Bilal Çiloğlu (73) ve Vedat Albayrak (81) ikinci tur müsabakalarında altın skorda rakiplerine yenildi.
81 kiloda Vedat Albayrak ilk turu maç yapmadan geçti. Albayrak, ikinci turda Bulgar Ivaylo İvanov’a rakip oldu. Vedat, normal süresi puansız geçen mücadelenin altın skorunda rakibine waza-ari puanıyla yenildi.Doha Masterler müsabakalarında yarın son gün; kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit , erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkacak.