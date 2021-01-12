Doha Masterler 2021 devam ediyor

Doha Masterler müsabakalarının ikinci gününde milli judocular Bilal Çiloğlu (73) ve Vedat Albayrak (81) ikinci tur müsabakalarında altın skorda rakiplerine yenildi.

Katar’ın başkenti Doha’da devam eden masterler müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ilk turda İtalyan Giovanni Esposito’yu altın skorda ipponla yenerek bir üst tura çıktı. Çiloğlu, bu turda Güney Koreli Changrim An karşısında normal süreyi puansız tamamladı. Milli judocu, altın skorda An’a waza-ari ile yenildi.

81 kiloda Vedat Albayrak ilk turu maç yapmadan geçti. Albayrak, ikinci turda Bulgar Ivaylo İvanov’a rakip oldu. Vedat, normal süresi puansız geçen mücadelenin altın skorunda rakibine waza-ari puanıyla yenildi.

Doha Masterler müsabakalarında yarın son gün; kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit , erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkacak.