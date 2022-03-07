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Domagoj Vida tribünde

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Beşiktaş’ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Domagoj Vida, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Domagoj Vida tribünde
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Beşiktaş’ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Domagoj Vida, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Beşiktaş’ın Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesinde boyun spazmı geçirerek kadrodan çıkarılan ve Kayserispor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında da forma giymeyen Domagoj Vida, Başakşehir karşılaşmasının da kadrosunda yer almadı. Hırvat stoper, buna karşın takımını yalnız bırakmadı ve Vodafone Park’ta tribündeki yerini aldı. Maç öncesinde takım arkadaşlarına başarı dileyen Vida, maç içinde de takımının yakaladığı pozisyonları heyecanla takip etti.

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