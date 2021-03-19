Dört büyükler, Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı

Son yıllarda borçları büyüyen dört büyük kulüp, yapılandırma için Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı.

Buna göre daha önce imzalanan 2 yılı anapara ödemesiz ve 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edildi. 7+2 yıl olarak imzalanacak anlaşmaya göre kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüp başkanları bugün bir bankanın genel müdürlüğünde bir araya geldi. Bankaların genel müdürleri ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda yer aldı.

Nihat Özdemir: "Türk futbolunun geleceği için yeni bir sayfa açılıyor"

Toplantıda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Türk futbolunun geleceği için yeni bir sayfa açılıyor. Dört kulübümüz, yeni bir anlaşmaya imza atacak. Kulüplerimiz önceki dönemden daha uzun süreli yapılandırma şansına sahip olacak. Türk futbolunun uzun yıllardır devam eden mali sorunları var ve zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi süreci daha da zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde, bu anlaşma kulüpleri rahatlatacak. Önlerini görebilecekler. Türk futboluna ve kulüplerin mali sorunlarına yapıcı destekleri nedeniyle tüm bankalarımıza teşekkür ederiz. İki yıldır kulüplerin harcama limitlerini titizlikle uyguluyoruz ve bunun da meyvelerini almaya başladık. TFF olarak, UEFA ile birlikte anında harekete geçtik. Salgın döneminde esneklikler sağladık. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. Özellikle takımların UEFA’dan ceza almasını istemiyoruz. Günü kurtarmak için değil, gelecek adına adımlar atıyoruz. Yeni spor kulüpleri yasasının da Meclis’ten kısa sürede çıkmasını bekliyoruz. Kulüplerden bu süreçte anlaşmalarına tam anlamıyla uymalarıdır. İhtiyacı olan diğer kulüplerin de sorunları aynı şartlarda çözebileceğine inanıyoruz" dedi.

Çebi:"Kulüplerimizi bu hale getirdik, kabul etmeliyiz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mali disipline ihtiyaç olduğunu aktararak, "Kulüplerimizi bu şekle getirdik ve hatalarımızı kabul etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz durum, hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermeseydi, Türk sporunu ileriye taşıyamayacaktık. Kendilerine minnettarız. Pandemide daha da zorlandık. Bundan sonra mali disiplin içerisinde olmak zorundayız. Bu anlaşma ile bugünü kurtarmış olabiliriz ama geleceği kurtarmak için tüm kulüplerin mali disipline sahip çıkması, popülist hareketlerden vazgeçmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: "Bizi UEFA disipline etti"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Sürecin başından beri içindeyim. Süper Lig kulüplerinin 14 milyar TL borcu vardı. Bu mantıktan yola çıktık. Bakan Kasapoğlu geldiği günden itibaren bununla uğraştı. Hiç para harcamadan, 4 yılda ödenebiliyordu. 4 yıl ödemesiz, 10 yıl vade istedik. Bankaların bunun altından kalkması mümkün değildi. Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Özetle; devletimize çok teşekkür ederim. Sporla yatıp kalkan, halkımıza da mutluluklar ve iyi seyirler diliyorum" açıklamasında bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: "Yıllardır arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak bir zorunluluktur"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Finansal Fair-Play kurallarına uymanın önemine dikkat çekerek, "Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Bu yıllardır var olan ancak hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak için bir zorunluluktur. Bugüne kadar yapılan finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin Finansal Fair-Play ihlalinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurallara uymayan, cezayı UEFA’dan önce Bankalar Birliği’nden yiyecek" dedi.

Ali Koç: "Bahis geliri direkt Bankalar Birliği’ne verebilir. Bu süreci kolaylaştıracaktır"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "2,5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. Eylül-Ekim ayında süreci tamamlamayı umuyorduk ama kolay olmadı. Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır. En büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi yüzde 4,5-5’lere getirilmesidir. Legal bahis 60 milyon TL’ye kadar çıktı. Bunu devletimiz kulüplerin alacaklarından kesip, direkt Bankalar Birliği’ne verebilir. Bu süreci kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 18:48