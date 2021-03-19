Dört büyükler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki toplantı başladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Konsorsiyumu arasında 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasının imzalanacağı toplantı başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atıyor. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edilecek ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Gayrettepe’de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra Bankalar Konsorsiyumu yetkilileri katıldı.

Girişte basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ederken, Galatasaray Adası ile ilgili davanın lehlerine sonuçlanmasıyla alakalı da, "Camiamız tarafından normal karşılanıyor bunlar. Normale devam edeceğiz. Daha bir sürü normalleştirmemiz var" dedi.