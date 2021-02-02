Dorukhan Toköz PFDK’da

Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz PFDK’ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gerçekleştirilen sevkler Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklandı. Trabzonspor ile oynanan maçta direkt kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, PFDK’ya sevk edildi.

Disiplin sevkleri şu şekilde:

“1- Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Kubilay Kanatsızkuş’un 29.01.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nün 31.01.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- MKE Ankaragücü Kulübü’nün 31.01.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü Süper Lig müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- Beşiktaş Kulübü futbolcusu Dorukhan Toköz’ün 31.01.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş -Trabzonspor Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü görevlisi Gürsoy Yalçın’ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 02.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- Akhisarspor Kulübü’nün 29.01.2021 tarihinde oynanan Akhisarspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü görevlisi Ethem Çimen’in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- Bandırmaspor Kulübü futbolcusu Rahmi Anıl Başaran’ın 29.01.2021 tarihinde oynanan Akhisarspor-Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 30.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- Menemenspor Kulübü’nün 31.01.2021 tarihinde oynanan Menemenspor-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri H maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Menemenspor Kulübü futbolcusu Simon Terwase Zenke’nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- Ümraniyespor Kulübü’nün 31.01.2021 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- Samsunspor Kulübü’nün 31.01.2021 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Samsunspor Kulübü idarecisi Soner Soykan’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca 02.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Samsunspor Kulübü idarecisi Mustafa Aztopal’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”