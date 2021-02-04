Dorukhan Toköz’e 2 maç ceza!

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor maçında kırmızı kart gören siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Tokgöz, PFDK tarafından iki maç ceza verildi. Öte yandan Karagümrük maçında kırmızı kart gören Yeni Malatyasporlu Kubilay Kanatsızkuş da 2 maç men cezası alırken, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şu şekilde:

1- Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Kubilay Kanatsızkuş’un, 29.01.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Kubilay Kanatsızkuş’un ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Beşiktaş sporcusu Dorukhan Toköz’ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş görevlisi Gürsoy Yalçın’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

3- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- MKE Ankaragücü Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Menemenspor Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan Menemenspor-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, sıcak suyun akmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Menemen Spor Kulübü sporcusu Simon Terwase Zenke’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

6- Akhisarspor Kulübünün, 29.01.2021 tarihinde oynanan Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Akhisarspor Kulübü görevlisi Ethem Çimen’in, müsabaka sonrası yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

7- Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü sporcusu Rahmi Anıl Başaran’ın, 29.01.2021 tarihinde oynanan Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Bereket Sigorta Ümraniyespor Kulübü hakkında, 31.01.2021 tarihinde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan futbolcu ve mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

9- Yılport Samsunspor Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü hakkında, yedek kulübesinde bulunan futbolcu ve mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü idarecisi Soner Soykan’ın, protokol tribününden inerek akredite edilmediği T alanında bulunması ve yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü idarecisi Mustafa Aztopal’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

10- Fraport-TAV Antalyaspor Kulübünün sporcuları Veysel Sarı hakkında, 03.02.2021 tarihinde Antalya Stadyumunda oynanan Fraport-TAV Antalyaspor-Beşiktaş Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu 2. sarı kart, devamında görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca reddine, karar verilmiştir.