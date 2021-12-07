Dostluk maçı: Galatasaray Kadın Futbol Takımı: 0 - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı: 7

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, ‘Kadına Şiddete Son’ sloganı çerçevesinde dostluk maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Daniels, ceza sahası dışı sol tarafında Cordner’e yaptığı faul sonrası hakem Cansu Tiryaki tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

9. dakikada Arzu Akbulut’un ceza sahasında Berdan Bozkurt’a yaptığı müdahalenin ardından hakem Cansu Tiryaki, penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Fatma Kara Şahinbaş, topu filelerle buluşturdu. 0-1

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Jaleca’nın sert şutunu kaleci Sude sektirdi. Dönen topu ceza alanı sol çaprazında önünde bulan Berdan Bozkurt’un müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 0-2

31. dakikada Jaleca’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Cordner’in üzerinden atladığı topu arka direkte kontrol eden Fishley, düzgün bir vuruşta farkı 3’e çıkardı. 0-3

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı alan Fishley’in kaleyi karşısına alıp yaklaşık 20 metreden çektiği sert şut üst direğe de çarparak filelere gitti. 4-0

39. dakikada sağ kanattan Jaleca’nın ceza alanına ortasında Cordner’in vuruşunu kaleci Sude ayaklarıyla çeldi. Dönen topu hafif sol çaprazda alan Fishley, takımın beşinci golünü kaydetti. 0-5

40. dakikada hızlı gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Cordner, bir süre topu sürdükten sonra ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 0-6

51. dakikada Yenney’in ara pasıyla ceza sahasına giren Setenay, kaleci Sude’nin sağında topu ağlara gönderdi. 7-0

Stat: Nef

Hakemler: Cansu Tiryaki x, Betül Nur Yılmaz xx, Sedef Aktan xx

Galatasaray: Sude Sözüdoğru x, Yaren Çetin x (Didem Dülber dk. 32 x), Daniels ?, Denda x, Arzu Akkurt x (Cemre Kara dk. 54 x), Andiolo x, Ortiz x, Elanur Laçin x, Samia Adam x, Elif Kesgin x (İsmigül Yalçıner dk. 46 x), Serpil Özer x (Amanda dk. 88 ?)

Fenerbahçe: Ezgi Çağlar xxx, Demet Bozkurt xxx (Safa Merve dk. 46 xxx), Narin Yakut xxx (Rabia Göksu Gökçe dk. 81 ?), Kpaho xxx (Emine dk. 87 ?), İlayda Cansu Kara xxx (Beyzanur Aslan dk. 76 xx), Fatma Kara Şahinbaş xxx (Dilan Bora dk. 76 xx), Jaleca xxx (Setenay Sırım dk. 49 xxx), Yenney xxx (Zeynep Ülkü Kahya dk. 71 xx), Shameeka xxxx (Songül Demirtürk dk. 81 ?), Kennya xxx (Neslihan Aktaş dk. 61 xx), Berdan Bozkurt xxx (Dilan dk. 87 ?)

Goller: Fatma Kara Şahinbaş (dk. 10), Berdan Bozkurt (dk. 15), Shameeka (dk. 31, dk. 34 ve dk. 39), Kennya (dk. 40), Setenay (dk. 49) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Daniels (dk. 5) (Galatasaray)