DowAksa’dan amatör futbola destek

Yalova’da fabrikası bulunan, dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, kentteki spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Yalovaspor ile bu yıl yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında, gençler için kulüp bünyesinde futbol akademisi kuruldu.

DowAksa ve Yalovaspor, Yalovalı gençleri spora teşvik edecek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 6-13 yaş aralığındaki kız, erkek Yalovalı tüm çocuklar için kurulan Yalovaspor Futbol Akademisi faaliyete başladı. Şirketin katkılarıyla Yalova’nın geleceği çocuklara hizmet verecek akademi, çocukların spor yaparak sağlıklı büyümelerini ve sosyal bir ortamda eğlenerek futbol öğrenmelerini sağlayacak. Ayrıca Yalovaspor A takımına yeni yetenekler yetiştirerek Türk futboluna genç oyuncu kazandırmayı hedefleyecek.

“Milli sporcular yetiştirmek istiyoruz”

Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, futbol akademisine sunduğu destek dolayısıyla DowAksa yöneticilerine teşekkür etti. Futbol akademisinin Yalova için önemine değinen Tuna şöyle konuştu: “A takıma verdiğimiz önemden daha da fazlasını artık altyapıya da veriyoruz. Bu nedenle şirketin desteğiyle futbol akademimizi kurduk. Bundan sonra önceliğimiz altyapı olacak. A takımda en az 5-6 tane Yalovalı sporcu olması gerekiyor. Yalova’da yetiştirdiğimiz oyuncuları Türk futboluna kazandırmak gayemiz. Milli sporcular yetiştirebilen bir yapıya kavuşmak istiyoruz.”