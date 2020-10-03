DUMESF Adana temsilciliğinden ziyaret

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Adana temsilciliği yönetimi, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Okan Volkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete İl Temsilcisi Kadir Gül, Başkan Yardımcısı Metin Ufuk, Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Kaynarpunar, Başak Lale, Ceyhun Öktem ve Seçil Şahin katıldı. Kadir Gül, bu zor ve kutsal göreve Adana’da yeni başlayan Narkotik Şube Müdürü Okan Volkan’ı tebrik etti. Federasyon olarak, ’Bir kereden bir şey olur’ sloganıyla okullarda ve halka açık salonlarda bilgilendirme toplantıları yaptıklarını, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için farkındalık çalışmalarını gönüllü olarak gerçekleştirdiklerini belirten Gül, "Bu kapsamda evlatlarımıza mutlaka kitap okumalarını ve en az 1 dalda spor yapmalarını tavsiye ettiklerini belirtti. Velilerimize de bu anlamda çok görev düştüğünü, eğer onlar çocuklarıyla oynamaz, ilgilenmez, gezmezlerse ve çocuklarına kitap okumayı, spora yönlendirmeyi yapmazlarsa kötü niyetli insanların evlatlarımızı süslü cümlelerle kandırıp, onları uyuşturucu illetine bulaştırdıktan sonra evlatlarımızı diledikleri gibi kötü emellerine alet edebilmektedirler" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Okan Volkan da ziyaret için duyduğu memnuniyeti belirterek, "Uyuşturucu kullanımının ne yazık ki çok yaygın. Bunu çeşitli çıkar gurupları, terör örgütleri ve uluslararası terörü ve uyuşturucuyu destekleyen devletler sürekli finanse ediyor. Bu mücadelenin topyekün yapılması gerekiyor. Sadece kolluk kuvvetlerinin verdiği bir mücadelenin eksik kalacak. Bu anlamda federasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının, ailelerimizin bu mücadeleye katılmasının önemli olduğunu, bu yüzden de DUMESF’in faaliyetlerini çok önemsiyorum" diye konuştu.

Adana özelinde bu kapsamda DUMESF’in yapacağı her türlü çalışma ve organizeye emniyet olarak destek vereceklerini ifade eden Volkan, bu güzel ve gönüllü çalışmaları için DUMESF Adana il temsilciliği yönetimine teşekkür etti.

DUMESF Adana İl Temsilcisi Kadir Gül de Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Okan Volkan’a ’Teşekkür Beratı’ ve DUMESF rozeti takdim etti.