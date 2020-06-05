Beşiktaşlı futbolcular, ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine dün antrenmanda yaptığı koreografi ile tepki gösterip, Floyd’u anmıştı. Siyah-beyazlıların bu hareketi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının da dikkatini çekti. Beşiktaş’ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx (Meksika), Nogometo manija (Sırbistan) ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.
Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu
BEŞİKTAŞ’IN ANTRENMANDA ABD’Lİ GEORGE FLOYD’U ANMAK İÇİN YAPTIĞI KOREOGRAFİ DÜNYA BASININDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
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