Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Fenerbahçe’ye derbi şoku

Süper Lig’in 33. haftasında, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Beşiktaş deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sezonun son derbisinde sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Her yıl 19 Temmuz’da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Beşiktaş deplasmanına giden sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig’in 33. haftasında ezeli rakibi karşısında maça iyi başlayan ve üst üste ataklar yapan Fenerbahçe, 25. dakikada Vedat Muriqi’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarıda gol sesi yükselmezken Beşiktaş ikinci yarıda oyunu rakip alana yıkmayı başardı. 63. dakikada Vida’nın golüyle sahasında öne geçen Beşiktaş, 70. dakikada Gökhan Gönül’le farkı 2’ye çıkarmayı başardı. Mücadelede başka gol olmazken Sergen Yalçın’ın ekibi sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59’a yükseltip 4. sıradaki yerini korurken, Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada kaldı. Beşiktaş, ezeli rakibini Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde mağlup etmeyi başardı.