Dünya Motokros Şampiyonası marka tanıtımı yapıldı

Afyonkarahisar’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Türkiye MotoFESTte yer alacak motosiklet markalarının tanıtımının yapıldığı basın toplantısı İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) İstanbul’da bir otelde düzenlediği basın toplantısına TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Honda Türkiye Motosiklet Satış ve Pazarlama Müdürü Çetin Kardeş, Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Pazarlama ve Teknik Hizmetler Müdürü İlker İyicik ve ANLAS Ürün Pazarlama Müdürü Fatih Ergün katıldı. Basın toplantısında konuşan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, dünyanın en önemli yarışçılarının Afyonkarahisar’da yer alacağını belirterek, “Avrupa’nın en büyük spor ve festival organizasyonuna imza atacağız. Afyon’da 2 dünya şampiyonası bizleri bekliyor. Bu organizasyonla motosiklet kazanacak, Türkiye kazanacak. Afyon önceki organizasyonlarda en iyi pist ve padok ödülünü aldı. Bu sene Türkiye’de ilkleri yaşayacağız. Geçen sene pandemi nedeniyle yapamadığımızı organizasyonda bu sene iki ilke imza attık. Festivalimiz 8 güne çıktı. Çeşitli konserler ve 40’a yakın spor etkinlikleri gerçekleştirilecek. MXGP 4-5 Eylül tarihlerinde olacaktı ama uluslararası federasyonla yaptığımız görüşmeler sonrasında sporcuların istek ve arzusuyla ikinci yarışı da yapacağız. Aynı hafta içinde 8. ve 9. ayak yarışları yapılacak. Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından birini yapmak bize nasip oldu. Bu organizasyonla birlikte yeni bir başlangıç yapacağımıza eminim. İnanılmaz bir organizasyon kamuoyunu bekliyor. MOTED’e markalarla bizi buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Yarışları himayesinde yaptığımız sayın cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Afyon Belediyesi’ne ve valiliğe destekleri için teşekkür ediyoruz. Onların ve halkın desteğiyle buralara geldik” ifadelerini kullandı.

Öztürk: “Ziyaretçi sayısının 100 bini geçmesini bekliyorum”

MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile yakın çalışma içinde olduklarını kaydederek, “Amacımız motosiklet kültürünün gelişmesi ve sağlıklı bir pazarın büyümesi. Bu yıl yapacağımız organizasyonları geniş kapsamlı markalarımızla birlikte yapacağız. 50’ye yakın ekstra etkinlik ve 8 konser var. 2019’da 40 bin ziyaretçimiz vardı bu sene 100 bini geçeceğini bekliyorum. Bu organizasyona katılan bütün markalarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, pandemi dolayısıyla bütün önlemlerin de alındığını belirterek, ziyaretçilerin güvenle ağırlanacağını açıkladı. Marka temsilcileri de Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişmesi ve başarılı sporcuların çıkması için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.