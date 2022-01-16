Dünya Ralli Şampiyonası’nın 50. yılının yeni hibrit araçları tanıtıldı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 50’nci yıl start alıyor.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 50’nci yıl muhteşem bir törenle start aldı. Avusturya’nın Salzburg şehrinde bulunan Red Bull Hangar - 7’de gerçekleştirilen organizasyona FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de katıldı. Ayrıca 2021 Dünya Ralli Şampiyonası’nı ikinci sırada bitiren Elfyn Evans ile WRC tarihinin en genç ralli kazananı Kalle Rovanpera da lansmanda yer aldı.

WRC’nin 50’nci yılı tarihi bir dönüşüme de sahne olacak. Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulanacağı sezonda Dünya Ralli Şampiyonası’nda bu sezon mücadele edecek Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport ve M-Sport Ford’un hibrit araçları da tanıtıldı. Yüzde 100 fosilsiz yakıt ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla tasarlanan ’Plug-in hibrit motorlu’ ralli otomobilleri, 3,9 kwh pil paketine bağlı olacak. Bu sayede zararlı emisyonlar azaltılırken, performans rakamı 500 bhp üzerine çıkarılacak.

Yeni hibrit araçlar, 13 rallilik WRC 2022 takvimin ilk ayağı olan ve 20-23 Ocak’ta koşulacak Monaco’daki Monte-Carlo Rallisi’nde sahne alacak. Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 50’nci yılında da tüm gözler Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Son şampiyon Sebastien Ogier’nin seçtiği yarışlarda yer alması beklenen sezonda diğer Kalle Rovanpera, Elfyn Evans ve Thierry Neuville kariyerlerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele edecek.