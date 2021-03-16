Dünya şampiyonları evlerine kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Dünya Şampiyonu olan sporcularına, düzenlenen törenle evlerini teslim etti.
2017 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu’nda 50 Metre Kelebek sitilinde şampiyon olan Beytullah Eroğlu, 2018’de Macaristan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonu’nda 87 kiloda şampiyon olan Metehan Başar ve 2019 yılında İngiltere’de düzenlenen Dünya Tekvado Şampiyonası’nda 62 kiloda şampiyon olan İrem Yaman, düzenlenen törende evlerinin anahtarlarını teslim aldı.
Keleş: “Şampiyonlukları için sporcularımıza teşekkür ediyoruz”
Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ise “Bu kadar başarılı sporcularla yan yana olmaktan çok mutluyuz. Böyle bir sürece paydaş olduğumuz için ayrıca gururluyuz. Nice başarılar bekliyoruz. Umarım yeni evlerinde sevdikleriyle birlikte mutlu mesut yaşarlar” ifadelerini kullandı.
Metehan Başar: “Tek hedefimiz bayrağımızı göndere çekmek”
Törende duygularını aktaran İrem Yaman, “Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, sonra kulüp başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Amatör diye adlandırılan bir branştayız ama profesyonel olarak davranıyorlar. Sporcun ve Sporcunun yanında olan İBB’ye teşekkür ederim” dedi. Beytullah Eroğlu ise, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hiçbir sporcu bir ödül karşılığında bu sporcu yapmaz. Tek hedefim bayrağımızı dalgalandırmaktı. Bizi böyle onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” derken, Metehan Başar ise “Bu güzellikler bizi motive ediyoruz. Biz para ya da ödül için yapmıyoruz. Tek hedefimiz bayrağımızı göndere çekmek” ifadelerini kullandı.Şampiyon sporcular anahtarlarını teslim alırken, çekilen toplu fotoğraflarla tören sona erdi.