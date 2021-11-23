Dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olan Türkmotor sporlarının en önemli genç yeteneklerinden Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü. Bu başarıyı elde eden ilk Türk sporcu olan genç sporcu İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Türkiye’nin motorsporları alanında yetiştirdiği en yetenekli sporculardan biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Endonazya’daki yarışı ikinci sırada tamamlayarak 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu olan Türk sporcu, elde ettiği başarının ardından Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan havalanan uçakla bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yurda döndü. Kariyerinin ilk dünya superbike şampiyonluğuna ulaşan ve bunu başaran ilk Türk sporcu olan Razgatlıoğlu, İstanbul Havalimanı VİP Terminalinde ailesi ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı. Şampiyon sporcuya Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da eşlik etti.

“Hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu aldık”

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan dünya şampiyonu sporcu Toprak Razgatlıoğu, “İnanılmaz bir duygu, anlatamıyorum bu duyguyu. Çünkü hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu aldık. Bu kupayı alıp ülkemize geldik ve gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Tabi ki bizim için çok kolay bir sezon olmadı. Herkes elinden geleni yaptı, en iyisi için çabaladık, çalıştık. Sağ olsun Kenan ağabey(Sofuoğlu) bizimle beraber antrenmanlarda oldu ve her yarışımızda bizi yalnız bırakmadı. Biz de onun verdiği emeğin karşılığını verdik, dünya şampiyonu olduk. Bu bir Türk için ilk oldu. Çok mutluyum. Ülkemde de böyle karşılanmak gurur verici. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu. “Önümüzdeki 10 yıl daha bu zirvede kalacağına inanıyorum”Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise, “Toprak 10 yıl verilen emeğin karşılığını dün Endonezya’da aldığı için biz gururluyuz. Bundan 10 yıl önce Toprak’ı Redbull ile beraber bir elemelere almıştık ve orada seçmiştik. O gün bugündür hep yanındayız. Endonezya’da da beraberdik ve çok zorlu bir şampiyonluk aldı. Motosiklet dalında dünya şampiyonluğuna ulaşmak, bir tane yarışı kazanmakla olmuyor. Bütün dünya turuna çıkacaksın, dünyanın her ülkesinde yarış kazanıp puan toplayıp, ayakta kalıp şampiyonluğa ulaşacaksın. Toprak zoru başardı. Ben daha önce dünya Supersport şampiyonu olmuştum ama Superbike kategorisinde Türkiye’nin bir şampiyonu yoktu. Hayalim Superbike’a bir sporcu yetiştirmekti. Ne mutlu bana ki Toprak gibi yetenekli bir sporcu karşıma çıktı. 10 yıl emeğin ardından onu dünya Superbike dünya şampiyonluğuna ulaştırdık. İnşallah önünde uzun yıllar var. Henüz 25 yaşında ve inanıyorum ki 10 yıl gibi bir süre ülkemizi dünyanın motor sporlarında zirvede tutacağı konusunda umutluyum. Çünkü buraya kolay gelmedi. Çok uzun yıllar emek verdi, pes etmedi. Önümüzdeki 10 yıl daha bu zirvede kalacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.