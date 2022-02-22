Dünyaca ünlü elektrikli otomobil yarışı, Türkiye’ye geliyor

Elektrikli otomobil yarışı organizasyonu FIA Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın, 2022 takviminin ikinci ayağı olarak 20-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye yarışının tanıtım toplantısı Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Haliç Tersanesi’nde yapıldı.

Tamamen elektrikli otomobillerin kıyasıya mücadele ettiği uluslararası motor sporları organizasyonu FIA-ETCR’nin 2022 yılındaki yeni döneminde EMSO Sportif’in katkılarıyla takvimde Türkiye de yer alıyor. Dünya çapında gerçekleşecek çevreci ve yenilikçi yarış organizasyonlarıyla nefesleri kesecek elektrikli otomobil yarışı organizasyonu FIA Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın, 2022 takviminin ikinci ayağı olarak 20-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye yarışının tanıtım toplantısı Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Haliç Tersanesi’nde gerçekleşti. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory ve EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer katılım gösterdi.

Mert Güçlüer: "Türkiye ayağı, 20-22 Mayıs’ta Interctiy İstanbul Park’ta"

Düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, "Üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa’nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olan Türkiye, ’Elektrikli Formula’ olarak anılan FIA-ETCR’nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. EMSO Sportif olarak bu çevreci ve değerli elektrikli otomobil yarış organizasyonunu Türkiye’ye getirebilmenin gururunu yaşıyoruz. 2022 yılında Intercity İstanbul Park’ta koşulacak organizasyonumuzu önümüzdeki sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye’de bir ilke imza atacağız" dedi.

Xavier Gavory: "İstanbul dünyanın en etkileyici şehirlerinden biri"

Toplantıda yer alan organizasyonun global temsilcisi FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory ise, "Birçok dünya mirasının merkezi olması, dinamikliği ve kalıcı dönüşümün bir karışımı olan İstanbul dünyanın en etkileyici şehirlerinden biri. Discovery Sports Events olarak, çığır açan yüzde 100 Elektrik Serisi FIA-ETCR ile inovasyon ve sürdürülebilirliğin bir sembolü olarak bu hareketli şehrin kalbinde elektro-mobiliteyi teşvik edecek organizasyonu gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Eren Üçlertoprağı: "Umarız, ileride TOGG’un da bu ve benzeri yarışlara katıldığını görebiliriz"

"Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak, otomotiv dünyasının geleceği olan elektrikli otomobillerin yarıştığı FIA Elektrikli Binek Otomobil Dünya Kupası yarışının sportif organizasyonunu, üstlenecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz" diyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, şöyle devam etti:

"Teknolojisi ve yeni konsepti itibariyle çok dikkat çeken bu yarış organizasyonu sayesinde, hem Beyoğlu’nun ve İstanbul’un güzelliklerini tüm dünyaya gösterme, hem de ülkemizin gururu TOGG projesini de ilgilendirecek şekilde elektrikli otomobillere dair bir farkındalık oluşturma şansını yakalayacağız. Umarız, ileride TOGG’un da bu ve benzeri yarışlara katıldığını görebiliriz. Bu bağlamda, tüm uluslararası yarış organizasyonlarında olduğu gibi, bu yarışı da ülkemizi yakışır bir şekilde organize etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."