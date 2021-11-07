Dünyanın bileğini böyle bükecekler

Türkiye’nin çelik bilekleri dünya şapmiyonasına hazırlanmak için nefes kesen antrenmanlar yapıyor.

Bursalı millî takım sporcuları, 24 Kasım’da yapılacak olan Romanya Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünde haftada iki gün idman yapan 37 sporcunun çalışmaları nefes kesiyor. Bükreş’te İstiklâl Marşı’nı okutmak için var güçleriyle çalışan çelik bileklerin hepsi adeta birer hırs küpü. Birbirleriyle kıyasıya bilek güreşi yapan genç sporcular dünya şampiyonasından altın madalyayla dönmek için saatlerce ter döküyor.

Antrenör Mehmet Akif Karaçavuş, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını belirterek, "Tokat’ta bir ay evvel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası yapıldı. Biz 37 sporcu ile katıldık. Tevafuk, 37 derece elde ettik. Bunlardan 10 kişi millî takıma girme hakkını elde etti. 3 arkadaşımız kilo problemi olduğu için katılamıyor. 7 kişi ile Romanya’nın Bükreş şehrinde 24 Kasımda yapılacak olan dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceğiz. Biz Bursa’nın bilek güreşi dalında eğitim veren ve yarışmalara sporcu hazırlayan tek kulübüyüz. Hedefimiz, Bursa’yı ve millî takımı kürsülerin birinci sırasına çıkarıp, dünya şampiyonu yapmak’’ dedi.

Sporcu Yuşa Erdem ise, "2019 Türkiye ikincisiyim. Şu ân kulüpte antrenman yapıyoruz. Bükreş’te dünya Şampiyonası yapılacak. Sayılı günler kaldı. Şampiyonaya hırsla hazırlanıyoruz. Hedefimiz millî formayı temsil etmek. İnşallah dünya şampiyonasında İstiklâl Marşımızı okutacağız’’ diye konuştu.