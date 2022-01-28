Duru: Hedefe kilitlenmiş Silivri için kar engel değildir

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor karlı kaplı zeminde aralıksız çalışmalarına devam etti. Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nın karla kaplı zemininde soğuk bir havada idmanlarına devam eden takımda Başkan Akgün Duru yakından takip ettiği idmanlarda oyuncularının performansından oldukça memnundu. Duru idman sonrasında yaptığı açıklamasında; “Hedefe kilitlenmiş bir Silivrispor var ve hedef için de ne kar ne buz ne de başka etkenler önümüze engel olamayacaktır. Yolumuza devam ediyoruz ne denli zorlu yollarda olduğumuzun bilincinde yere sağlam basarak adım adım ilerliyoruz. Liglerin bir hafta tehir edilmesi ne kadar doğru tartışılır ama bir durmadan çalışıyoruz. İyi yoldayız güçlüyüz ve gücümüze de güç katıyoruz” dedi.