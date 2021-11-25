Duru: Lütfen bu kulübü yaşatalım

Kulüp Başkanı Akgün Duru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta isyan bayrağını çekti. Yaptığı paylaşımda bu zamana kadar gelinin süreç içinde 1,5 milyona yakın yönetim olarak maddi destek sağladıklarını belirtti. Duru yaptığı açıklamasında; “Sevgili Silivrililer; Bizler Silivrispor yönetim kurulu olarak çok zor bir dönemde kulübümüze aday olduk ve seçilerek bu göreve geldik. Göreve geldiğimizde gördük ki kulübün 8 milyon ilgili olduğu borcu var. Bizler bu büyük rakama rağmen yılmadan çalıştık ve çalışıyoruz. Ama nereye kadar? Geldiğimiz noktada inanın her gün geçmişle ilgili yeni ve sürpriz borçlar çıksa da biz bu borçları azaltmak için büyük çaba sarf ediyoruz ve azaltıyoruz. Basketbol ve boks şubelerimizi yeniden aktif hale getirdik. Futbol takımını en başta da söylediğimiz gibi “yarışmacı” bir takım olarak kurduk, şampiyon oluruz ya da olmayız ama bunu tabi ki kovalayacağız. Ve bildiğiniz gibi takımımız 4 hafta sonucunda henüz gol bile yemedi ve lider durumda.

SİLİVRİSPOR BU İLÇENİN EN BÜYÜK MARKASI

Bakın dostlar her zaman söylenen ortak kanaat; “Silivrispor bu ilçenin en büyük markası”. Şimdi bunları neden mi yazıyoruz? Bizler sadece kendi gücümüzle bu işi çok uzun soluklu götüremeyiz! Şu durumda kurumların gerçek ve ciddi desteğine ihtiyacımız var! Sabit yeni gelirlere ihtiyacımız var! Bizler kulübümüze sabit gelirler istiyoruz. Kendi çevremize ve Silivrispor’u içinde hisseden dostlarımıza forma satarak şu ana kadar geldik! Stada reklam tabelaları alarak gelir sağladık. Şimdide maçlarda köfte ekmek satarak gelir elde etmeye çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda Store Mağazamızı kulüp binamızın altında açıyoruz. “Akmasa da damlar” misaliyle sabit gelirler yaratmaya çalışıyoruz. Forma sponsorları bulduk, gelir sağladık kendilerine teşekkür ediyoruz.

KENDİMİZE DESTEK İSTEMİYORUZ

Belediye desteği şu ana kadar 150 bin ve 125 bin ve 50 bin (alışveriş çeki) oldu kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler ise yönetim olarak 1,5 milyona yakın nakit desteği verdik. Şimdi lütfen düşünün. Bu kulübe bizim verdiğimiz destek nereye kadar sürebilir? Bizler kendi çapımızda küçük esnaflarız. Bizler tüm iyi niyet ve samimiyetimizle tüm kurumlarımızdan ve herkesten daha fazla destek bekliyoruz. Bu desteği kendimize değil, bu ilçenin en büyük markasına istiyoruz. Lütfen bu kulübü yaşatalım” dedi.