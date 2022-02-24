Duru: Son 5 haftadır resmen doğranıyoruz!

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor’da Kulüp Başkanı Akgün Duru hakemler tarafından verilen yanlış kararlara adeta isyan etti. Resmen doğrandıklarını ifade eden Başkan Duru yaptığı açıklamasında; “Son 5 haftadaki maçlarda resmen doğranıyoruz. Çilimli -Silivri maçında haksız 1 kırmızı kart ve müsabaka boyunca yediğimiz tükürüklerde cabası. Silivri - Kilimli maçında yine rakibe 1 penaltı ve bize 1 kırmızı kart, Silivri- Beykoz maçında yine 1 kırmızı kart, Bakırköy- Silivri maçında yine 1 kırmızı kart ve oyuncumuzun ayağı kaval kemiğinden kırıldı ne bir faul ne bir uyarı, Silivri- Devrek maçında rakibe yine bir penaltı. Evet, beyler yukarıda belirttiğim gibi son 5 haftada istisnasız her maç ya penaltı ya da kırmızı kartlarla önümüzü kesme uğraşları var. Buradan yetkililere sesleniyoruz, Lütfen sadece adaletli olalım” dedi.



Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022, 12:37