Ebrar Efkan Bilgiç: “Galatasaray, FIFA’dan ceza almaz”

Galatasaray’ın futbolcu maaşlarında yaptığı indirim açıklamasının ardından Belhanda ve Feghouli’nin FIFA’ya başvuruda bulunduğu iddia edilmişti. Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, Galatasaray’ın gelirine oranla indirim yapması durumunda FIFA’dan ceza almayacağını ifade etti.

Galatasaray Kulübü geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunmuş ve oyuncuların maaşlarında yüzde 15’lik indirime gidildiğini ifade etmişti. Bu gelişmenin üzerine Feghouli ve Belhanda’nın da kulübü FIFA’ya şikayet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede FIFA’nın pandemi nedeniyle yayınladığı metne dikkat çekti. Oyuncuların FIFA’ya başvurabileceğini söyleyen Bilgiç, “Bunda engel yok. Ancak FIFA’nın yayınladığı bir tavsiye metni vardı. Oyuncularla kulüpler iyi niyet çerçevesinde karşılıklı otursunlar ve indirim konusunda uzlaşma zemini arasınlar deniliyordu metinde. Her iki taraf da bunu iyi niyet çerçevesinde yapmalı. Eğer bir maaş indirimi gerçekleşecekse, gözetilmesi gereken kıstaslar var. Birincisi takım gelirlerinin ne kadar düştüğü, ikincisi oyuncunun maaşının takım bütçesine oranı hesaplanmalı. Örneğin Belhanda’dan yüzde 15 indirim yapıyorsan, Falcao’dan yüzde 10 yapamazsın gibi oranları olmalı. Anlaşma zemininin tamamının yazılı olması gerekiyor. Aslında futbolcunun cevabının da yazılı olması gerekiyor. Futbolcunun kayıtsız kalması, indirimi kabul etmesi ya da etmemesi anlamına gelmiyor. Eğer bu indirimi futbolcu kabul etmezse, kulüpler her futbolcuya eşit indirim yapmalı. Herkes sanıyor ki, bu indirimi kulüp yapınca futbolcu direkt FIFA’ya gidecek ve FIFA’ya gittiğinde haklı olacak. Ancak buradaki durum daha farklı. Çünkü FIFA, dosya önüne geldiği zaman kulübün yaklaşımının iyi niyetli olup olmadığına bakacak. Pandemi öncesinde kulübün geliri ve oyuncunun maaşına bakılıp, ardından da pandeminin ardından kulübün gelirinin kıyaslamasına bakılarak bu oranlama yapılacak. Kulüpler indirim talebinde bulunurken futbolcuya da kulübün gelir giderini sunmak zorundalar ve neden indirim yaptığını izah etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

“FIFA en fazla aradaki farkın ödenmesine karar verebilir”

Kulüplerin anlaşma yapmayan oyuncuya gereken ödemesini yapması gerektiğini söyleyen Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, “Kulüpler ‘Anlaşmayan oyuncuya ödeme yapmıyoruz’ diyemezler. Kulüp yüzde 15 teklifle giderse ancak futbolcu kabul etmezse, kulüp ücretin kalan yüzde 85’ini ödemek zorunda. Ancak yüzde 15’lik kısım için oyuncu FIFA’ya giderse, “Bu indirim neye göre yapıldı. Bütün oyunculara bu indirim yapıldı mı? Her 2 futbolcu 2,5 milyon Euro alıyorsa, neden birinden 500 bin Euro, diğerinden 1 milyon Euro indirim istedin” gibi sorular sorarlar. Galatasaray’ın yaptığı açıklamaya baktığımızda, kulüp doğru olanı yapmış gibi görünüyor. Tabii ki içeride oyuncularla yapılan yazışmaları tam olarak bilmiyorum. İyi niyet gösterip gelirlerin düştüğü yazılı olarak gösterildiyse, kulüp doğru yapmış. Futbolcuların FIFA’ya başvurması halinde, burada FIFA durumu inceleyip gelir ve gidere bakarak “Yüzde 15 indirim fazla olmuş, yüzde 10 yapmanız gerekirdi” diyerek aradaki yüzde 5’lik farkın ödenmesine de hükmedebilir. Böyle bir esneklik de var. Bunun dışında mesela yüzde 5 indirimi kabul etmeyen bir futbolcu olursa, FIFA incelemeyi yaparak “Zaten kulüp gelirleri yüzde 10 düşmüş, sen yüzde 5 indirimi kabul etmemişsin” diyerek yüzde 10 indirime de karar verebilir. FIFA, kulübün tavsiyelere riayet ettiğini görürse transfer yasağı veya tazminat gibi bir karar vermez. Ben böyle bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. FIFA’nın burada vereceği en büyük karar, eğer gelir ve indirim talebi arasında yüzdelik fark çıkarsa, aradaki yüzdelik farkın ödenmesi olur” açıklamasında bulundu.